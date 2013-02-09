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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Траоре 50
1:4
Матч завершен
Вердер
Бремен
Экичи 34
Хант 61
Экичи 74
Де Брюйне 90
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
9 февр. 2013, 17:30 МСК
9.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Торун
Тунай Торун
77
0
Квист
Вилльям Квист
68
0
Траоре
Ибрахима Траоре
50'
50'
90
0
Харник
Мартин Харник
68
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Дидави
Даниэль Дидави
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Хант
Аарон Хант
61'
61'
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
89
0
Экичи
Мехмет Экичи
34'
74'
34', 74'
85
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90'
90'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Предль
Себастьян Предль
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Павлович
Матео Павлович
0
Фритц
Клеменс Фритц
0
Акпала
Джозеф Акпала