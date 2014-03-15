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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 79
1:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Нидермайер 55
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
15 марта 2014, 17:30 МСК
15.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
74
0
Хант
Аарон Хант
79'
79'
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
58
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Фритц
Клеменс Фритц
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Макиади
Седрик Макиади
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
55'
55'
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
81
0
Какау
Какау
87
0
Харник
Мартин Харник
90
Запасные
0
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
0
Хагги
Карим Хагги
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Максим
Александру Максим
0
Хедира
Рани Хедира
0
Груэсо
Карлос Груэсо
0
Вернер
Тимо Вернер