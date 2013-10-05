Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Харник 6
1:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Петерсен 37
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
5 окт. 2013, 16:30 МСК
5.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
88
0
Максим
Александру Максим
90
0
Харник
Мартин Харник
6'
6'
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Мюллер
Кевин Мюллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Хедира
Рани Хедира
0
Какау
Какау
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Вернер
Тимо Вернер
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
88
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
66
0
Кроос
Феликс Кроос
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
37'
37'
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Павлович
Матео Павлович
0
Айчичек
Левент Айчичек
0
Вюртс
Йоханн Вюртс
0
Лоренцен
Мельфин Лоренцен