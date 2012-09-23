Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
Косово
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вердер
Бремен
Де Брюйне 23
Юнузович 34
2:2
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Харник 50
Какау 81
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
23 сент. 2012, 18:30 МСК
23.09.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
78
0
Юнузович
Златко Юнузович
34'
34'
89
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
23'
23'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
71
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
81
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Торун
Тунай Торун
46
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
81
0
Харник
Мартин Харник
50'
50'
90
0
Какау
Какау
81'
81'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер