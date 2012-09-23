Матч завершен
Вердер
Бремен
Де Брюйне 23
Юнузович 34
2:2
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Харник 50
Какау 81
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
23 сент. 2012, 18:30 МСК
23.09.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
78
0
Юнузович
Златко Юнузович
34'
34'
89
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
23'
23'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
71
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
81
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Торун
Тунай Торун
46
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
81
0
Харник
Мартин Харник
50'
50'
90
0
Какау
Какау
81'
81'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер