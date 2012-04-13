Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 37
Харник 45
Харник 53
Какау 90
4:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Розенберг 25
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
13 апр. 2012, 21:30 МСК
13.04.2012, 21:30 МСК
пятница
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
80
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
37'
37'
90
0
Харник
Мартин Харник
45'
53'
45', 53'
86
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Бока
Артур Бока
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Ба
Мамаду Ба
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Какау
Какау
90'
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Марин
Марко Марин
58
0
Налдо
Налдо
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
58
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
25'
25'
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Авдич
Денни Авдич
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг