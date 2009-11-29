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Александар Радосавлевич
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 3
Томь
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 84'
Крылья Советов
1
Томь
3
минуты: 1' - 84'
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 80' - 90'
Томь
2
Ростов
1
минуты: 80' - 90'
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
14:00
Химки
1 : 3
Томь
32'
32'
32'
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
14:00
32'
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Томь
3
минуты: 1' - 90'
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
11:45
Томь
1 : 3
Локомотив
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
11:45
минуты: 61' - 90'
Томь
1
Локомотив
3
минуты: 61' - 90'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
12:00
Амкар
0 : 0
Томь
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
12:00
минуты: 1' - 62'
Амкар
0
Томь
0
минуты: 1' - 62'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
15:15
Динамо
0 : 1
Томь
72'
72'
72'
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
15:15
72'
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
10:45
Томь
3 : 1
Сатурн
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
10:45
минуты: 1' - 59'
Томь
3
Сатурн
1
минуты: 1' - 59'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
17:30
Спартак
5 : 0
Томь
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
17:30
минуты: 1' - 70'
Спартак
5
Томь
0
минуты: 1' - 70'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
10:45
Томь
0 : 0
Рубин
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
10:45
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
Томь
0 : 0
Солярис
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Солярис
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:30
Спартак-Нальчик
3 : 0
Томь
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:30
Томь
1 : 0
Кубань
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
15:15
Зенит
0 : 2
Томь
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'
1.08.2009
1 авг. 2009
сб
12:30
Томь
2 : 3
ЦСКА
1.08.2009
1 авг. 2009
сб
12:30
минуты: 1' - 71'
Томь
2
ЦСКА
3
минуты: 1' - 71'
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
Ростов
0 : 0
Томь
25.07.2009
25 июля 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Томь
0
минуты: 1' - 90'
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
Томь
4 : 0
Химки
67'
67'
67'
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
67'
минуты: 1' - 90'
Томь
4
Химки
0
минуты: 1' - 90'
12.07.2009
12 июля 2009
вс
16:30
Локомотив
0 : 0
Томь
12.07.2009
12 июля 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Томь
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2009
14 июня 2009
вс
10:30
Томь
1 : 2
Амкар
14.06.2009
14 июня 2009
вс
10:30
минуты: 1' - 61'
Томь
1
Амкар
2
минуты: 1' - 61'
30.05.2009
30 мая 2009
сб
10:30
Томь
2 : 3
Динамо
30.05.2009
30 мая 2009
сб
10:30
был в запасе
Томь
2
Динамо
3
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
13:00
Сатурн
0 : 0
Томь
23.05.2009
23 мая 2009
сб
13:00
минуты: 80' - 90'
Сатурн
0
Томь
0
минуты: 80' - 90'
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