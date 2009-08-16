Матч завершен
Томь
Томск
Йокич 90
1:0
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
16 авг. 2009, 11:30 МСК
16.08.2009, 11:30 МСК
воскресенье
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90'
90'
90
0
Строев
Виктор Строев
69
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Климов
Валерий Климов
25
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Катынсус
Валерий Катынсус
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Киселев
Денис Киселев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Дядюн
Владимир Дядюн
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Степанов
Алексей Степанов
90
0
Хагуш
Анри Хагуш
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Зуэла
Франциско Зуэла
90
0
Засеев
Аслан Засеев
90
0
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
89
0
Топчу
Андрей Топчу
90
0
Бабангида
Харуна Бабангида
90
0
Тлисов
Артур Тлисов
90
0
Траоре
Драман Траоре
90
0
Драман
Хамину Драман
85
Запасные
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
0
Зураев
Эльбрус Зураев
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Долматов
Илья Долматов
0
Окодува
Осеи Эммануель Окодува