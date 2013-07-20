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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Томь
Томск
Панченко 22
1:2
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Бальде 6
Озбилиз 12
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
20 июля 2013, 15:00 МСК
20.07.2013, 15:00 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
66
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
58
0
Панченко
Кирилл Панченко
22'
22'
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Комков
Михаил Комков
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Аксанов
Султан Аксанов
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Беленов
Александр Беленов
90
0
Бугаев
Роман Бугаев
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Шандао
Шандао
90
0
Козлов
Алексей Козлов
90
0
Букур
Георге Букур
46
0
Тлисов
Артур Тлисов
90
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Попов
Ивелин Попов
90
0
Озбилиз
Арас Озбилиз
12'
12'
82
0
Бальде
Ибрахима Бальде
6'
6'
63
Запасные
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
0
Армаш
Игорь Армаш
0
Соснин
Антон Соснин
0
Цораев
Давид Цораев
0
Сиссе
Джибриль Сиссе
0
Уренья
Марко Уренья