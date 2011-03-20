Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Давыдов 83
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 марта 2011, 12:00 МСК
20.03.2011, 12:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Канунников
Максим Канунников
71
0
Стариков
Евгений Стариков
46
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Строев
Виктор Строев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Климов
Валерий Климов
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Голышев
Павел Голышев
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Будаков
Александр Будаков
90
0
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Армаш
Игорь Армаш
90
0
Козлов
Алексей Козлов
90
0
Кулик
Владислав Кулик
90
0
Цораев
Давид Цораев
90
0
Нэ
Марко Нэ
84
0
Тлисов
Артур Тлисов
90
0
Варга
Дачиан Варга
57
0
Траоре
Ласина Траоре
63
Запасные
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Рогочий
Антон Рогочий
0
Горелов
Сергей Горелов
0
Фидлер
Артем Фидлер
0
Давыдов
Сергей Давыдов
83'
0
Букур
Георге Букур
0
Уренья
Марко Уренья