Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Давыдов 60
1:3
Матч завершен
Томь
Томск
Смирнов 37
Голышев 62
Голышев 71
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
23 июля 2011, 19:00 МСК
23.07.2011, 19:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Будаков
Александр Будаков
90
0
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Армаш
Игорь Армаш
90
0
Козлов
Алексей Козлов
90
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Тлисов
Артур Тлисов
90
0
Нэ
Марко Нэ
81
0
Букур
Георге Букур
90
0
Давыдов
Сергей Давыдов
60'
60'
78
0
Уренья
Марко Уренья
46
Запасные
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Рогочий
Антон Рогочий
0
Сквернюк
Алексей Сквернюк
0
Бугаев
Роман Бугаев
0
Князев
Иван Князев
0
Фидлер
Артем Фидлер
0
Траоре
Ласина Траоре
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
37'
37'
90
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
56
0
Стариков
Евгений Стариков
67
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
75
0
Голышев
Павел Голышев
62'
71'
62'
71'
90
0
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Строев
Виктор Строев
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Климов
Валерий Климов
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Баженов
Никита Баженов