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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
11 апр. 2009, 18:15 МСК
11.04.2009, 18:15 МСК
суббота
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
0
Боавентура
Вильям Боавентура
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Засеев
Аслан Засеев
90
0
Хагуш
Анри Хагуш
90
0
Топчу
Андрей Топчу
90
0
Ушенин
Андрей Ушенин
65
0
Кайта
Сани Кайта
90
0
Драман
Хамину Драман
63
0
Касаев
Алан Касаев
90
0
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
0
Карюкин
Богдан Карюкин
0
Хохлов
Александр Хохлов
0
Байрыев
Азат Байрыев
0
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
0
Сретенович
Сретен Сретенович
0
Горбушин
Дмитрий Горбушин
0
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Евсиков
Денис Евсиков
27
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Немет
Норберт Немет
77
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Катынсус
Валерий Катынсус
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Архипов
Антон Архипов
0
Корниленко
Сергей Корниленко