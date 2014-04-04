Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Армаш 66
Попов 85
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
4 апр. 2014, 17:15 МСК
4.04.2014, 17:15 МСК
пятница
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Беленов
Александр Беленов
90
0
Бугаев
Роман Бугаев
90
0
Армаш
Игорь Армаш
66'
66'
90
0
Шандао
Шандао
90
0
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
0
Попов
Ивелин Попов
85'
85'
90
0
Тлисов
Артур Тлисов
22
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Соснин
Антон Соснин
90
0
Манолев
Станислав Манолев
49
0
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Запасные
0
Байчора
Эдуард Байчора
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Лобкарев
Владимир Лобкарев
0
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
0
Букия
Темури Букия
0
Якуба
Денис Якуба
0
Букур
Георге Букур
0
Уренья
Марко Уренья
0
Буено
Гонсало Буено
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
79
0
Панченко
Кирилл Панченко
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
67
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Межиев
Арби Межиев
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко
0
Баженов
Никита Баженов
0
Голышев
Павел Голышев
0
Портнягин
Игорь Портнягин