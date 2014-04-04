Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Армаш 66
Попов 85
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
4 апр. 2014, 17:15 МСК
4.04.2014, 17:15 МСК
пятница
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Кубань (ЛФЛ)
мин
0
Беленов
Александр Беленов
90
0
Бугаев
Роман Бугаев
90
0
Армаш
Игорь Армаш
66'
66'
90
0
Шандао
Шандао
90
0
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
0
Попов
Ивелин Попов
85'
85'
90
0
Тлисов
Артур Тлисов
22
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Соснин
Антон Соснин
90
0
Манолев
Станислав Манолев
49
0
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Запасные
0
Байчора
Эдуард Байчора
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Лобкарев
Владимир Лобкарев
0
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
0
Букия
Темури Букия
0
Якуба
Денис Якуба
0
Букур
Георге Букур
0
Уренья
Марко Уренья
0
Буено
Гонсало Буено
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
79
0
Панченко
Кирилл Панченко
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
67
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Межиев
Арби Межиев
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко
0
Баженов
Никита Баженов
0
Голышев
Павел Голышев
0
Портнягин
Игорь Портнягин