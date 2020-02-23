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Евгений Шахов
№28
Полузащитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Украина
Дата рождения
30 нояб. 1990 (29) лет
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
4
Лечче
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
90'
90'
90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
был в запасе
Лечче
2
СПАЛ
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Наполи
2
Лечче
3
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Лечче
4
Торино
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
Лечче
0 : 1
Удинезе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
20:00
был в запасе
Лечче
0
Удинезе
1
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Болонья
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Болонья
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
15'
15'
15'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 70' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
74'
74'
74'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Сассуоло
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лечче
1
Ювентус
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Милан
2
Лечче
2
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
3
Лечче
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 52' - 90'
Лечче
0
Рома
1
минуты: 52' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 68' - 90'
СПАЛ
1
Лечче
3
минуты: 68' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лечче
1
Наполи
4
был в запасе
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