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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Манкосу 56
1:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 50
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
26 окт. 2019, 16:00 МСК
26.10.2019, 16:00 МСК
суббота
Составы
Лечче
мин
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
8
Манкосу
Марко Манкосу
56'
56'
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
21
Габриэл
Габриэл
90
37
Маер
Жан Маер
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
16
Меккарьелло
Бьяджо Меккарьелло
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
23
Табанелли
Андреа Табанелли
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Бензар
Ромарио Бензар
10
Фалько
Филиппо Фалько
9
Лападула
Джанлука Лападула
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
Ювентус
мин
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
13
Данило
Данило
90
23
Джан
Эмре Джан
90
10
Дибала
Пауло Дибала
50'
50'
90
33
Бернардески
Федерико Бернардески
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
30
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
24
Ругани
Даниэле Ругани
28
Демирал
Мерих Демирал
14
Матюиди
Блейз Матюиди
6
Хедира
Сами Хедира
25
Рабьо
Адриан Рабьо
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
36
Сон Хан
Кван Сон Хан