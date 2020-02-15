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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Манкосу 41
Маер 66
2:1
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Петанья 47
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
15 февр. 2020, 17:00 МСК
15.02.2020, 17:00 МСК
суббота
Составы
Лечче
мин
22
Виджорито
Мауро Виджорито
90
8
Манкосу
Марко Манкосу
41'
41'
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Донати
Джулио Донати
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
90
72
Барак
Антонин Барак
90
37
Маер
Жан Маер
66'
66'
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
Запасные
21
Габриэл
Габриэл
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
6
Пас
Неуэн Пас
11
Шахов
Евгений Шахов
29
Рисполи
Андреа Рисполи
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
18
Сапонара
Риккардо Сапонара
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
3
Вера
Брайан Вера
СПАЛ
мин
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
41
Бонифази
Кевин Бонифази
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
37
Петанья
Андреа Петанья
47'
47'
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
27
Фелипе
Фелипе
40
Томович
Ненад Томович
26
Сала
Джакопо Сала
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
10
Флоккари
Сержио Флоккари
93
Фарес
Мохаммед Фарес