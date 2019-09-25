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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Ди Франческо 17
1:3
Матч завершен
Лечче
Лечче
Манкосу 11
Кальдерони 47
Манкосу 73
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
25 сент. 2019, 22:00 МСК
25.09.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
СПАЛ
мин
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
77
27
Фелипе
Фелипе
55
4
Сионек
Тиаго Сионек
90
23
Викари
Франческо Викари
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
10
Флоккари
Сержио Флоккари
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
31
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
17'
17'
57
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
40
Томович
Ненад Томович
3
Игор
Игор
26
Сала
Джакопо Сала
8
Валоти
Маттиа Валоти
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
95
Янкович
Марко Янкович
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Мончини
Габриэле Мончини
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
11'
73'
11', 73'
90
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
47'
47'
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
37
Маер
Жан Маер
74
30
Бабакар
Хума Бабакар
68
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
85
Имбула
Жанелли Имбула
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Бензар
Ромарио Бензар
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия