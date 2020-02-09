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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 48
Кальехон 90
2:3
Матч завершен
Лечче
Лечче
Лападула 29
Лападула 61
Манкосу 82
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
9 февр. 2020, 17:00 МСК
9.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
68
Лоботка
Станислав Лоботка
90
4
Демме
Диего Демме
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
48'
48'
90
21
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
1
Мерет
Алекс Мерет
44
Манолас
Костас Манолас
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
13
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
5
Аллан
Аллан
8
Руис
Фабиан Руис
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90'
11
Лосано
Ирвинг Лосано
Лечче
мин
22
Виджорито
Мауро Виджорито
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
7
Донати
Джулио Донати
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
14
Дейола
Алессандро Дейола
90
18
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
72
Барак
Антонин Барак
90
37
Маер
Жан Маер
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
29'
61'
29', 61'
90
Запасные
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
6
Пас
Неуэн Пас
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
11
Шахов
Евгений Шахов
8
Манкосу
Марко Манкосу
82'
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
3
Вера
Брайан Вера