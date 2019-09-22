Матч завершен
Лечче
Лечче
1:4
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Льоренте 28
Инсинье 40
Руис 52
Льоренте 82
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
22 сент. 2019, 16:00 МСК
22.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
8
Манкосу
Марко Манкосу
90
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
37
Маер
Жан Маер
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
2
Риккарди
Давиде Риккарди
11
Шахов
Евгений Шахов
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Бензар
Ромарио Бензар
30
Бабакар
Хума Бабакар
9
Лападула
Джанлука Лападула
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
90
2
Малку
Кевин Малку
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
8
Руис
Фабиан Руис
52'
52'
90
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
90
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
82'
28'
82', 28'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
40'
40'
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
1
Мерет
Алекс Мерет
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
6
Мариу Руй
Мариу Руй
13
Луперто
Себастьяно Луперто
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
14
Мертенс
Дрис Мертенс
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
7
Кальехон
Хосе Кальехон
11
Лосано
Ирвинг Лосано