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Алексей Ботвиньев
№62
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
2009
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
был в запасе
Томь
0
Краснодар
0
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Ростов
3 : 1
Томь
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
был в запасе
Ростов
3
Томь
1
был в запасе
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
13:00
Ростов
2 : 1
Томь
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
13:00
был в запасе
Ростов
2
Томь
1
был в запасе
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
13:00
Томь
0 : 2
Динамо
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Томь
0
Динамо
2
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:15
Спартак
4 : 0
Томь
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:15
минуты: 1' - 90'
Спартак
4
Томь
0
минуты: 1' - 90'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:15
Локомотив
3 : 0
Томь
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:15
был в запасе
Локомотив
3
Томь
0
был в запасе
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
13:00
Томь
0 : 2
Рубин
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Томь
0
Рубин
2
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
15:00
Зенит
4 : 0
Томь
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
15:00
был в запасе
Зенит
4
Томь
0
был в запасе
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
13:00
Томь
0 : 4
Краснодар
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
13:00
был в запасе
Томь
0
Краснодар
4
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 0
Томь
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
был в запасе
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
Томь
0 : 0
Амкар
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
был в запасе
Томь
0
Амкар
0
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
ЦСКА
3 : 0
Томь
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
был в запасе
ЦСКА
3
Томь
0
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
был в запасе
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
17:45
Анжи
2 : 0
Томь
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
17:45
был в запасе
Анжи
2
Томь
0
был в запасе
30.07.2011
30 июля 2011
сб
14:30
Томь
0 : 1
Ахмат
30.07.2011
30 июля 2011
сб
14:30
был в запасе
Томь
0
Ахмат
1
был в запасе
23.07.2011
23 июля 2011
сб
19:00
Кубань
1 : 3
Томь
23.07.2011
23 июля 2011
сб
19:00
был в запасе
Кубань
1
Томь
3
был в запасе
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
Томь
0 : 3
Волга
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
был в запасе
Томь
0
Волга
3
был в запасе
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
Томь
1 : 1
Ростов
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
был в запасе
Томь
1
Ростов
1
был в запасе
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
Динамо
3 : 0
Томь
20'
20'
20'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
14:30
Томь
1 : 1
Спартак
14.06.2011
14 июня 2011
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
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