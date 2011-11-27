Алексей Ботвиньев
№62
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
был в запасе
Томь
0
Краснодар
0
был в запасе
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
Ростов
3 : 1
Томь
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
был в запасе
Ростов
3
Томь
1
был в запасе
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 13:00
Ростов
2 : 1
Томь
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 13:00
был в запасе
Ростов
2
Томь
1
был в запасе
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 13:00
Томь
0 : 2
Динамо
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 13:00
был в запасе
Томь
0
Динамо
2
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:15
Спартак
4 : 0
Томь
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:15
минуты: 1' - 90'
Спартак
4
Томь
0
минуты: 1' - 90'
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
Локомотив
3 : 0
Томь
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
был в запасе
Локомотив
3
Томь
0
был в запасе
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 13:00
Томь
0 : 2
Рубин
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 13:00
был в запасе
Томь
0
Рубин
2
был в запасе
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 15:00
Зенит
4 : 0
Томь
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 15:00
был в запасе
Зенит
4
Томь
0
был в запасе
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 4
Краснодар
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 13:00
был в запасе
Томь
0
Краснодар
4
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 17:15
Крылья Советов
2 : 0
Томь
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 17:15
был в запасе
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
Томь
0 : 0
Амкар
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
был в запасе
Томь
0
Амкар
0
был в запасе
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
ЦСКА
3 : 0
Томь
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 17:00
был в запасе
ЦСКА
3
Томь
0
был в запасе
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 13:00
был в запасе
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 17:45
Анжи
2 : 0
Томь
6.08.2011 6 авг. 2011 сб 17:45
был в запасе
Анжи
2
Томь
0
был в запасе
30.07.2011 30 июля 2011 сб 14:30
Томь
0 : 1
Ахмат
30.07.2011 30 июля 2011 сб 14:30
был в запасе
Томь
0
Ахмат
1
был в запасе
23.07.2011 23 июля 2011 сб 19:00
Кубань
1 : 3
Томь
23.07.2011 23 июля 2011 сб 19:00
был в запасе
Кубань
1
Томь
3
был в запасе
26.06.2011 26 июня 2011 вс 13:15
Томь
0 : 3
Волга
26.06.2011 26 июня 2011 вс 13:15
был в запасе
Томь
0
Волга
3
был в запасе
22.06.2011 22 июня 2011 ср 14:30
Томь
1 : 1
Ростов
22.06.2011 22 июня 2011 ср 14:30
был в запасе
Томь
1
Ростов
1
был в запасе
18.06.2011 18 июня 2011 сб 15:30
Динамо
3 : 0
Томь
20'
20'
20'
18.06.2011 18 июня 2011 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 14:30
Томь
1 : 1
Спартак
14.06.2011 14 июня 2011 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
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