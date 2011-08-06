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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Прудников 15
Гаджиев 82
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
6 авг. 2011, 17:45 МСК
6.08.2011, 17:45 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
0
Карлос
Роберто Карлос
85
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Карлос
Жоао Карлос
62
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Джуджак
Балаж Джуджак
61
0
Гаджиев
Махач Гаджиев
82'
82'
90
0
Агаларов
Камиль Агаларов
90
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
0
Прудников
Александр Прудников
15'
15'
90
Запасные
0
Макаров
Александр Макаров
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
0
Иванов
Алексей Иванов
0
Кебе
Баи-Ибра Кебе
0
Мухаммад
Шариф Мухаммад
0
Голенда
Ян Голенда
0
Элиакву
Абдужахи Исах Элиакву
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Стариков
Евгений Стариков
21
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Баженов
Никита Баженов
77
0
Канунников
Максим Канунников
60
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Строев
Виктор Строев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Климов
Валерий Климов
0
Харитонов
Александр Харитонов