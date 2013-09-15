Матч завершен
Томь
Томск
Голенда 29
Портнягин 48
2:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Соломатин 51
Бурмистров 61
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
15 сент. 2013, 14:45 МСК
15.09.2013, 14:45 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
74
0
Сорокин
Валерий Сорокин
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Голышев
Павел Голышев
87
0
Портнягин
Игорь Портнягин
48'
48'
77
0
Голенда
Ян Голенда
29'
29'
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Межиев
Арби Межиев
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Комков
Михаил Комков
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Игнатович
Павел Игнатович
0
Панченко
Кирилл Панченко
Анжи
мин
0
Кержаков
Михаил Кержаков
90
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Епуряну
Александр Епуряну
90
0
Эвертон
Эвертон
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
61'
61'
90
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
0
Агаларов
Камиль Агаларов
84
0
Соломатин
Павел Соломатин
51'
51'
80
0
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
90
Запасные
0
Дженетов
Мехти Дженетов
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
0
Григалава
Гиа Григалава
0
Аделейе
Айоделе Аделейе
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Соболев
Владимир Соболев
0
Мухаммад
Шариф Мухаммад
0
Мкртчян
Карлен Мкртчян
0
Сердеров
Сердер Сердеров