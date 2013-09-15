Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Томь
Томск
Голенда 29
Портнягин 48
2:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Соломатин 51
Бурмистров 61
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
15 сент. 2013, 14:45 МСК
15.09.2013, 14:45 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
74
0
Сорокин
Валерий Сорокин
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Голышев
Павел Голышев
87
0
Портнягин
Игорь Портнягин
48'
48'
77
0
Голенда
Ян Голенда
29'
29'
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Межиев
Арби Межиев
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Комков
Михаил Комков
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Игнатович
Павел Игнатович
0
Панченко
Кирилл Панченко
Анжи
мин
0
Кержаков
Михаил Кержаков
90
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Епуряну
Александр Епуряну
90
0
Эвертон
Эвертон
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
61'
61'
90
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
0
Агаларов
Камиль Агаларов
84
0
Соломатин
Павел Соломатин
51'
51'
80
0
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
90
Запасные
0
Дженетов
Мехти Дженетов
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
0
Григалава
Гиа Григалава
0
Аделейе
Айоделе Аделейе
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Соболев
Владимир Соболев
0
Мухаммад
Шариф Мухаммад
0
Мкртчян
Карлен Мкртчян
0
Сердеров
Сердер Сердеров