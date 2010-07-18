Матч завершен
Томь
Томск
Дзюба 74
1:4
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Агаларов 19
Жосан 45
Гаджибеков 71
Цораев 76
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
18 июля 2010, 15:00 МСК
18.07.2010, 15:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
64
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
46
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
74'
74'
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Джиоев
Георгий Джиоев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Прудников
Александр Прудников
0
Мазнов
Горан Мазнов
Анжи
мин
0
Абаев
Илья Абаев
90
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Пекович
Митар Пекович
90
0
Шукуров
Махир Шукуров
90
0
Агаларов
Камиль Агаларов
19'
19'
90
0
Кебе
Баи-Ибра Кебе
90
0
Бакаев
Михаил Бакаев
90
0
Жосан
Николай Жосан
45'
45'
90
0
Цораев
Давид Цораев
76'
76'
90
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
71'
71'
77
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Мамаев
Эльдар Мамаев
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
0
Тимонов
Тодор Тимонов
0
Мухаммад
Шариф Мухаммад
0
Илуридзе
Георгий Илуридзе