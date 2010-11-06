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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Стрелков 23
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
6 нояб. 2010, 16:15 МСК
6.11.2010, 16:15 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Клява
Оскарс Клява
90
0
Агаларов
Камиль Агаларов
90
0
Жосан
Николай Жосан
71
0
Кебе
Баи-Ибра Кебе
90
0
Бакаев
Михаил Бакаев
90
0
Цораев
Давид Цораев
90
0
Стрелков
Игорь Стрелков
23'
23'
77
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Абаев
Илья Абаев
0
Иванов
Дмитрий Иванов
0
Хизанейшвили
Отар Хизанейшвили
0
Арзиани
Зураби Арзиани
0
Тимонов
Тодор Тимонов
0
Кухарчук
Илья Кухарчук
0
Элиакву
Абдужахи Исах Элиакву
Томь
мин
0
Поляков
Алексей Поляков
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
74
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Петкович
Никола Петкович
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
46
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Стариков
Евгений Стариков
61
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
0
Парейко
Сергей Парейко
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Мичков
Дмитрий Мичков
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Мазнов
Горан Мазнов