Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:2
Матч завершен
Томь
Томск
Панченко 42
Комков 74
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
2 дек. 2013, 16:00 МСК
2.12.2013, 16:00 МСК
понедельник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
0
Кержаков
Михаил Кержаков
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Аделейе
Айоделе Аделейе
90
0
Эвертон
Эвертон
90
0
Ещенко
Андрей Ещенко
90
0
Бурмистров
Никита Бурмистров
73
0
Епуряну
Александр Епуряну
90
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Разак
Абдул Разак
69
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
0
Агаларов
Камиль Агаларов
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Соболев
Владимир Соболев
0
Сердеров
Сердер Сердеров
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
42'
42'
72
0
Игнатович
Павел Игнатович
78
0
Голенда
Ян Голенда
84
Запасные
0
Межиев
Арби Межиев
0
Чебану
Илья Чебану
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Кисенков
Владимир Кисенков
0
Терентьев
Денис Терентьев
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
74'
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов