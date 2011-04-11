Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
11 апр. 2011, 14:00 МСК
11.04.2011, 14:00 МСК
понедельник
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
76
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
70
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Голышев
Павел Голышев
84
Запасные
0
Комиссаров
Иван Комиссаров
0
Строев
Виктор Строев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Чернов
Евгений Чернов
0
Стариков
Евгений Стариков
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
Анжи
мин
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
0
Карлос
Роберто Карлос
90
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
55
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
78
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
61
0
Агаларов
Камиль Агаларов
90
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Макаров
Александр Макаров
0
Клява
Оскарс Клява
0
Гаджиев
Махач Гаджиев
0
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
0
Иванов
Алексей Иванов
0
Бакаев
Михаил Бакаев
0
Тарделли
Диего Тарделли