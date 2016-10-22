Матч завершен
Томь
Томск
0:3
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Иличевич 66
Иличевич 77
Бериша 82
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
22 окт. 2016, 12:00 МСК
22.10.2016, 12:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
2
Жиров
Александр Жиров
90
23
Враньеш
Огнен Враньеш
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
68
48
Тишкин
Максим Тишкин
73
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
90
11
Касьян
Александр Касьян
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
19
Тен
Петр Тен
14
Дудиев
Аслан Дудиев
20
Яблонски
Давид Яблонски
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
18
Попов
Артем Попов
7
Голышев
Павел Голышев
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
77
Тигиев
Георгий Тигиев
89
4
Лазич
Дарко Лазич
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
14
Бериша
Бернард Бериша
82'
82'
90
18
Маевский
Иван Маевский
90
10
Иличевич
Иво Иличевич
66'
77'
66', 77'
82
94
Боли
Янник Боли
79
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Юрченко
Давид Юрченко
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
26
Шандао
Шандао
61
Белов
Антон Белов
8
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
20
Мутари
Амаду Мутари
15
Щербак
Дмитрий Щербак
28
Будковский
Филипп Будковский
70
Магомедов
Рашид Магомедов