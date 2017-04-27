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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Хубулов 29
Хубулов 51
Хубулов 90
3:3
Матч завершен
Томь
Томск
Соболев 25
Гвинейский 70
Большунов 90
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
27 апр. 2017, 19:30 МСК
27.04.2017, 19:30 МСК
четверг
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
55
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
74
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
90
9
Хубулов
Арсен Хубулов
29'
51'
90'
29', 51', 90'
90
28
Будковский
Филипп Будковский
46
Запасные
85
Фильцов
Александр Фильцов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
14
Дудиев
Аслан Дудиев
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
13
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
99
Прудников
Александр Прудников
91
Яковлев
Павел Яковлев
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
19
Долгов
Павел Долгов
Томь
мин
42
Мелихов
Александр Мелихов
90
89
Осипов
Дмитрий Осипов
90
84
Митерев
Антон Митерев
90
69
Карымов
Марк Карымов
90
17
Пугин
Алексей Пугин
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
70'
70'
86
87
Сасин
Дмитрий Сасин
90
18
Попов
Артем Попов
66
15
Голышев
Павел Голышев
90
97
Соболев
Александр Соболев
25'
25'
77
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
54
Букачев
Александр Букачев
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
88
Большунов
Даниил Большунов
90'
94
Науменко
Александр Науменко