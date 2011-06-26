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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Томь
Томск
0:3
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
Марцваладзе 18
Марцваладзе 45
Аджинджал 90
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
26 июня 2011, 13:15 МСК
26.06.2011, 13:15 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
46
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Баженов
Никита Баженов
35
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Голышев
Павел Голышев
56
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Строев
Виктор Строев
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Стариков
Евгений Стариков
Волга
мин
0
Абаев
Илья Абаев
90
0
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
0
Бендзь
Сергей Бендзь
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Буйволов
Андрей Буйволов
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
54
0
Шуленин
Александр Шуленин
90
0
Кросас
Марк Кросас
64
0
Турсунов
Санжар Турсунов
90
0
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
18'
45'
18', 45'
90
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
76
Запасные
0
Кержаков
Михаил Кержаков
0
Белозеров
Александр Белозеров
0
Леилтон
Леилтон
0
Самохвалов
Василий Самохвалов
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90'
0
Хазов
Антон Хазов
0
Вацадзе
Мате Вацадзе