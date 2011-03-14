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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
Марцваладзе 5
Бендзь 14
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
14 марта 2011, 18:45 МСК
14.03.2011, 18:45 МСК
понедельник
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Волга
мин
0
Абаев
Илья Абаев
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Бендзь
Сергей Бендзь
14'
14'
90
0
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
90
0
Кросас
Марк Кросас
90
0
Плешан
Михайта Плешан
90
0
Ходжава
Гоча Ходжава
85
0
Яшин
Сергей Яшин
60
0
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
5'
5'
90
Запасные
0
Кержаков
Михаил Кержаков
0
Леилтон
Леилтон
0
Абрамов
Артем Абрамов
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
0
Зюзин
Максим Зюзин
0
Турсунов
Санжар Турсунов
0
Вацадзе
Мате Вацадзе
Томь
мин
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
58
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Климов
Валерий Климов
68
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Канунников
Максим Канунников
46
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Строев
Виктор Строев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Стариков
Евгений Стариков