Матч завершен
Томь
Томск
Бояринцев 41
1:0
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
РПЛ, 34 тур

РПЛ,

34 тур

Россия
12 марта 2012, 13:00 МСК
12.03.2012, 13:00 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Ребко
Алексей Ребко
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
41'
41'
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
89
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Хазов
Антон Хазов
85
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Овсянников
Ярослав Овсянников
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Климов
Валерий Климов
0
Сазонов
Алексей Сазонов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк
Волга
мин
0
Кержаков
Михаил Кержаков
90
0
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Буйволов
Андрей Буйволов
90
0
Бондарв
Дани Бондарв
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Максимов
Илья Максимов
7
0
Плешан
Михайта Плешан
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
66
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Бибилов
Шота Бибилов
46
Запасные
0
Астахов
Виталий Астахов
0
Чичерин
Никита Чичерин
0
Рыжков
Владислав Рыжков
0
Померко
Алексей Померко
0
Шуленин
Александр Шуленин
0
Маляров
Никита Маляров
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович