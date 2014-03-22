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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
0:1
Матч завершен
Томь
Томск
Голенда 90
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
22 марта 2014, 13:00 МСК
22.03.2014, 13:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Волга
мин
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Колодин
Денис Колодин
74
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Чичерин
Никита Чичерин
90
0
Шелтон
Лутон Шелтон
90
0
Шуленин
Александр Шуленин
90
0
Путило
Антон Путило
90
0
Борысюк
Ариэль Борысюк
67
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Саркисов
Артур Саркисов
90
Запасные
0
Парейко
Сергей Парейко
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
0
Польчак
Петр Польчак
0
Алдонин
Евгений Алдонин
0
Концедалов
Роман Концедалов
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Сычев
Дмитрий Сычев
0
Булыкин
Дмитрий Булыкин
0
Даниленко
Артем Даниленко
0
Мукенди
Мулумба Мукенди
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Баженов
Никита Баженов
56
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
81
0
Панченко
Кирилл Панченко
84
0
Игнатович
Павел Игнатович
90
0
Голенда
Ян Голенда
90'
90'
90
Запасные
0
Божович
Младен Божович
0
Чебану
Илья Чебану
0
Салата
Корнел Салата
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
0
Черевко
Александр Черевко
0
Голышев
Павел Голышев
0
Портнягин
Игорь Портнягин