Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
Каряка 21
Бибилов 90
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 40 тур

РПЛ,

40 тур

Россия
21 апр. 2012, 13:15 МСК
21.04.2012, 13:15 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Волга
мин
0
Кержаков
Михаил Кержаков
90
0
Григалава
Гиа Григалава
90
0
Бендзь
Сергей Бендзь
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Чичерин
Никита Чичерин
90
0
Гетигежев
Инал Гетигежев
25
0
Плешан
Михайта Плешан
90
0
Максимов
Илья Максимов
80
0
Каряка
Андрей Каряка
21'
21'
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Бибилов
Шота Бибилов
90'
90'
90
Запасные
0
Абаев
Илья Абаев
0
Бондарв
Дани Бондарв
0
Карасев
Дмитрий Карасев
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
0
Рыжков
Владислав Рыжков
0
Померко
Алексей Померко
0
Маляров
Никита Маляров
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Ребко
Алексей Ребко
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
0
Хазов
Антон Хазов
84
0
Портнягин
Игорь Портнягин
35
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Чернов
Евгений Чернов
0
Климов
Валерий Климов
0
Маляка
Дмитрий Маляка
0
Махмудов
Эмин Махмудов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк