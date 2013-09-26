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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Томь
Томск
Голышев 56
1:0
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
26 сент. 2013, 15:00 МСК
26.09.2013, 15:00 МСК
четверг
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Божович
Младен Божович
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Аравин
Алексей Аравин
90
0
Голышев
Павел Голышев
56'
56'
79
0
Башкиров
Евгений Башкиров
90
0
Сорокин
Валерий Сорокин
59
0
Портнягин
Игорь Портнягин
83
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Салата
Корнел Салата
0
Комков
Михаил Комков
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов
0
Игнатович
Павел Игнатович
0
Панченко
Кирилл Панченко
Волга
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Родич
Милан Родич
90
0
Булгару
Семен Булгару
90
0
Польчак
Петр Польчак
81
0
Леандро
Леандро
90
0
Бибилов
Шота Бибилов
46
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Путило
Антон Путило
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
61
Запасные
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
0
Комаров
Михаил Комаров
0
Колодин
Денис Колодин
0
Бордиян
Виталий Бордиян
0
Полянин
Дмитрий Полянин
0
Шуленин
Александр Шуленин
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Дворнекович
Матия Дворнекович
0
Шелтон
Лутон Шелтон
0
Булыкин
Дмитрий Булыкин
0
Даниленко
Артем Даниленко