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Ренат Янбаев
№55
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
ЦСКА
2 : 1
Краснодар
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
2
Краснодар
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Арсенал
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
3
Арсенал
0
был в запасе
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
16:30
Зенит
1 : 2
Краснодар
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Зенит
1
Краснодар
2
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Анжи
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Анжи
1
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
16:30
Краснодар
0 : 1
Уфа
17.03.2018
17 марта 2018
сб
16:30
был в запасе
Краснодар
0
Уфа
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
16:30
Динамо
0 : 0
Краснодар
10.03.2018
10 марта 2018
сб
16:30
был в запасе
Динамо
0
Краснодар
0
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 1
Ростов
3.03.2018
3 марта 2018
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
3
Ростов
1
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
Амкар
1 : 3
Краснодар
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
14:00
был в запасе
Амкар
1
Краснодар
3
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
16:30
Краснодар
3 : 2
Ахмат
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
3
Ахмат
2
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
11:30
Урал
0 : 1
Краснодар
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
11:30
был в запасе
Урал
0
Краснодар
1
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
16:30
Краснодар
1 : 4
Спартак
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
16:30
был в запасе
Краснодар
1
Спартак
4
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
4
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
19:30
Локомотив
2 : 0
Краснодар
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
19:30
был в запасе
Локомотив
2
Краснодар
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
Краснодар
0 : 1
ЦСКА
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
0
ЦСКА
1
был в запасе
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Краснодар
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
Краснодар
0 : 2
Зенит
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
0
Зенит
2
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:00
Анжи
1 : 5
Краснодар
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
19:00
был в запасе
Анжи
1
Краснодар
5
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Краснодар
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Уфа
0
Краснодар
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Краснодар
2 : 0
Динамо
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
был в запасе
Краснодар
2
Динамо
0
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
20:00
был в запасе
Ростов
0
Краснодар
0
был в запасе
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