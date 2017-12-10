Амкар-Пермь - Краснодар: 10 декабря 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
Браун Форбс 57
1:3

Амкар-Пермь - Краснодар: 10 декабря 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Грицаенко 13
Игнатьев 32
Классон 46
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
10 дек. 2017, 14:00 МСК
10.12.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
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События

Матч окончен 1:3
90'
Замена
Илья Жигулев
Маурисио Перейра
72'
Желтая карточка
Александр Мартынович
Замена
Станислав Прокофьев
Николай Зайцев
70'
Желтая карточка
Дарко Бодул
59'
ГОЛ! 1:3
Фелисио Браун Форбс
57'
Замена
Януш Гол
Саид Эзатолахи
55'
Замена
Фелисио Браун Форбс
Михаил Костюков
55'
46'
ГОЛ! 0:3
Виктор Классон
Конец первого тайма (0:2)
32'
ГОЛ! 0:2
Иван Игнатьев
13'
ГОЛ! 0:1
Алексей Грицаенко
Начало матча

Прошлые матчи

10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3

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