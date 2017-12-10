Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
70
6
Конде
Секу Конде
90
20
Комолов
Павел Комолов
90
27
Костюков
Михаил Костюков
55
8
Огуде
Фегор Огуде
90
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
55
9
Бодул
Дарко Бодул
90
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
13'
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
46'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
32'
90
Запасные
Главный тренер
Игорь Шалимов
События
Матч окончен 1:3
90'
Замена
72'
Желтая карточка
70'
Желтая карточка
59'
ГОЛ! 1:3
57'
Замена
55'
55'
46'
ГОЛ! 0:3
Конец первого тайма (0:2)
32'
ГОЛ! 0:2
13'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
22 августа, 16:38
21 августа, 11:09
07 августа, 18:57