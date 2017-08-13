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мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
78
16
Классон
Виктор Классон
25'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
61
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
27
Ристич
Михайло Ристич
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
46
Запасные
Главный тренер
Игорь Шалимов
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
6
Конде
Секу Конде
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
20
Комолов
Павел Комолов
46
16
Баланович
Сергей Баланович
73
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
46
9
Бодул
Дарко Бодул
90
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
События
Матч окончен 1:1
90'
Желтая карточка
83'
Желтая карточка
76'
ГОЛ! 1:1
73'
Замена
Замена
61'
46'
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
25'
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Прошлые матчи
Новости
22 августа, 16:38
21 августа, 11:09
07 августа, 18:57