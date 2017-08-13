Краснодар - Амкар-Пермь: 13 августа 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 25
1:1

Краснодар - Амкар-Пермь: 13 августа 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
Гащенков 76
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
13 авг. 2017, 20:00 МСК
13.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
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События

Матч окончен 1:1
90'
Желтая карточка
Артур Нигматуллин
83'
Желтая карточка
Михаил Костюков
Замена
Вандерсон
Жоаозиньо
78'
76'
ГОЛ! 1:1
Михаил Гащенков
73'
Замена
Януш Гол
Сергей Баланович
Замена
Роман Шишкин
Шарль Каборе
61'
46'
Замена
Михаил Гащенков
Павел Комолов
46'
Замена
Михаил Костюков
Александр Рязанцев
Замена
Павел Мамаев
Иван Игнатьев
46'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Виктор Классон
25'
Начало матча

Прошлые матчи

10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1 : 3
Краснодар
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 14:00
Амкар-Пермь
1
Краснодар
3

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