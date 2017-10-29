Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 11
Смолов 41
Смолов 79
Вандерсон 89
4:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Маркович 59
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
29 окт. 2017, 19:00 МСК
29.10.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
11'
11'
85
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
63
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
10
Смолов
Федор Смолов
41'
79'
41'
79'
90
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
1
Крицюк
Станислав Крицюк
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
15
Жигулев
Илья Жигулев
27
Ристич
Михайло Ристич
7
Вандерсон
Вандерсон
89'
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
59'
59'
90
87
Казанков
Максим Казанков
87
9
Корян
Руслан Корян
81
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
4
Тишкин
Максим Тишкин
26
Черевко
Александр Черевко
78
Калинский
Николай Калинский
77
Савичев
Константин Савичев
91
Христов
Венцислав Христов
96
Максименко
Александр Максименко