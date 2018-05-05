Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 45
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
5 мая 2018, 11:00 МСК
5.05.2018, 11:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Савичев
Константин Савичев
90
13
Димидко
Александр Димидко
90
19
Федотов
Виталий Федотов
72
21
Самсонов
Артем Самсонов
78
17
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
20
Канунников
Максим Канунников
90
44
Секульски
Лукаш Секульски
28
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
8
Аделейе
Айоделе Аделейе
26
Черевко
Александр Черевко
6
Карасев
Павел Карасев
10
Никифоров
Владислав Никифоров
11
Маркович
Мирослав Маркович
87
Казанков
Максим Казанков
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
45'
45'
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
82
33
Перейра
Маурисио Перейра
66
10
Смолов
Федор Смолов
90
7
Вандерсон
Вандерсон
77
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
30
Шишкин
Роман Шишкин
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
13
Калинин
Игорь Калинин
50
Голубев
Артем Голубев