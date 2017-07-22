Краснодар - Тосно: 22 июля 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Перейра 58
Жоаозиньо 66
2:0

Краснодар - Тосно: 22 июля 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тосно
Тосно
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
22 июля 2017, 20:00 МСК
22.07.2017, 20:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
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Матч окончен 2:0
71'
Замена
Евгений Марков
Нуну Роша
Замена
Илья Жигулев
Вячеслав Подберезкин
67'
ГОЛ! 2:0
Жоаозиньо
66'
64'
Замена
Андерсон Карвальо
Георгий Мелкадзе
64'
Замена
Ильнур Альшин
Младен Кашчелан
ГОЛ! 1:0
Маурисио Перейра
58'
52'
Желтая карточка
Младен Кашчелан
Замена
Маурисио Перейра
Шарль Каборе
46'
Конец первого тайма (0:0)
Замена
Роман Шишкин
Юрий Газинский
29'
Желтая карточка
Андреас Гранквист
28'
Начало матча

Прошлые матчи

04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3

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