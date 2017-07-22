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мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
66'
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
46
8
Газинский
Юрий Газинский
29
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
67
7
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
Главный тренер
Игорь Шалимов
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
23
Чернов
Евгений Чернов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
64
Кутин
Денис Кутин
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
64
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
10
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
64
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
15
Роша
Нуну Роша
71
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 2:0
71'
Замена
Замена
67'
ГОЛ! 2:0
66'
64'
64'
Замена
ГОЛ! 1:0
58'
52'
Желтая карточка
Замена
46'
Конец первого тайма (0:0)
Замена
29'
Желтая карточка
28'
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Прошлые матчи
Новости
22 августа, 16:38
21 августа, 11:09
07 августа, 18:57