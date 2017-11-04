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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
8
Сухарев
Сергей Сухарев
87
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
72
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
23
Трошечкин
Александр Трошечкин
90
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
4'
90
20
Марков
Евгений Марков
78
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
81
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
35'
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
70
33
Перейра
Маурисио Перейра
87
10
Смолов
Федор Смолов
12'
38'
90
Запасные
Главный тренер
Игорь Шалимов
События
Матч окончен 1:3
Желтая карточка
90'
87'
Замена
Замена
87'
81'
Замена
Замена
78'
Замена
72'
70'
Замена
Конец первого тайма (1:3)
Желтая карточка
39'
38'
ГОЛ! 1:3
35'
ГОЛ! 1:2
12'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
4'
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Новости
22 августа, 16:38
21 августа, 11:09
07 августа, 18:57