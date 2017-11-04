Тосно - Краснодар: 04 ноября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тосно
Тосно
Заболотный 4
1:3

Тосно - Краснодар: 04 ноября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 12
Газинский 35
Смолов 38
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
4 нояб. 2017, 16:30 МСК
4.11.2017, 16:30 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
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Матч окончен 1:3
Желтая карточка
Евгений Чернов
90'
87'
Замена
Илья Жигулев
Маурисио Перейра
Замена
Георгий Мелкадзе
Сергей Сухарев
87'
81'
Замена
Вандерсон
Виктор Классон
Замена
Никола Труйич
Евгений Марков
78'
Замена
Нуну Роша
Вагиз Галиулин
72'
70'
Замена
Жоаозиньо
Павел Мамаев
Конец первого тайма (1:3)
Желтая карточка
Евгений Марков
39'
38'
ГОЛ! 1:3
Федор Смолов
35'
ГОЛ! 1:2
Юрий Газинский
12'
ГОЛ! 1:1
Федор Смолов
ГОЛ! 1:0
Антон Заболотный
4'
Начало матча

Прошлые матчи

04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1
Краснодар
3

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