Валерий Климов
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.08.2012 6 авг. 2012 пн 18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
6.08.2012 6 авг. 2012 пн 18:00
был в запасе
Торпедо
1
Шинник
0
был в запасе
30.07.2012 30 июля 2012 пн 19:00
Нефтехимик
2 : 0
Торпедо
30.07.2012 30 июля 2012 пн 19:00
был в запасе
Нефтехимик
2
Торпедо
0
был в запасе
16.07.2012 16 июля 2012 пн 15:00
Уфа
3 : 0
Торпедо
16.07.2012 16 июля 2012 пн 15:00
минуты: 66' - 90'
Уфа
3
Торпедо
0
минуты: 66' - 90'
10.07.2012 10 июля 2012 вт 18:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
10.07.2012 10 июля 2012 вт 18:00
минуты: 44' - 90'
Торпедо
1
Балтика
1
минуты: 44' - 90'