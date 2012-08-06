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Матч-центр
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Валерий Климов
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
18:00
был в запасе
Торпедо
1
Шинник
0
был в запасе
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Нефтехимик
2 : 0
Торпедо
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
был в запасе
Нефтехимик
2
Торпедо
0
был в запасе
16.07.2012
16 июля 2012
пн
15:00
Уфа
3 : 0
Торпедо
16.07.2012
16 июля 2012
пн
15:00
минуты: 66' - 90'
Уфа
3
Торпедо
0
минуты: 66' - 90'
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
минуты: 44' - 90'
Торпедо
1
Балтика
1
минуты: 44' - 90'