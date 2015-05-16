Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Валерий Катынсус
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:00
Шинник
1 : 1
Сахалин
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Шинник
1
Сахалин
1
минуты: 90' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Шинник
1 : 0
Сибирь
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Шинник
1
Сибирь
0
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
15:00
Тюмень
0 : 0
Шинник
3.05.2015
3 мая 2015
вс
15:00
был в запасе
Тюмень
0
Шинник
0
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:00
Шинник
2 : 0
Тосно
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Шинник
2
Тосно
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
11:00
Томь
4 : 0
Шинник
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
11:00
был в запасе
Томь
4
Шинник
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Шинник
2 : 2
Сокол
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Шинник
2
Сокол
2
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
14:00
Химик
1 : 2
Шинник
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
14:00
был в запасе
Химик
1
Шинник
2
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
Шинник
2 : 0
СКА-Хабаровск
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
был в запасе
Шинник
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
9:00
Луч
1 : 2
Шинник
22.03.2015
22 марта 2015
вс
9:00
минуты: 90' - 90'
Луч
1
Шинник
2
минуты: 90' - 90'
18.03.2015
18 марта 2015
ср
19:00
Шинник
0 : 0
Крылья Советов
18.03.2015
18 марта 2015
ср
19:00
был в запасе
Шинник
0
Крылья Советов
0
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
10:30
Енисей
2 : 1
Шинник
14.03.2015
14 марта 2015
сб
10:30
был в запасе
Енисей
2
Шинник
1
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
был в запасе
Шинник
2
Сочи
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Сахалин
0 : 1
Шинник
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
был в запасе
Сахалин
0
Шинник
1
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
13:00
Сибирь
3 : 1
Шинник
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
3
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
16:00
был в запасе
Шинник
2
Тюмень
0
был в запасе
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
0 : 0
Шинник
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
14:00
был в запасе
Тосно
0
Шинник
0
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
Шинник
0 : 0
Томь
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
17:30
был в запасе
Шинник
0
Томь
0
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
Сокол
1 : 4
Шинник
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
1
Шинник
4
минуты: 1' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
13:00
Шинник
2 : 1
Химик
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 84'
Шинник
2
Химик
1
минуты: 1' - 84'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Шинник
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
Показать все игры