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Денис Бояринцев
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Торпедо
0 : 0
Сибирь
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
минуты: 74' - 90'
Торпедо
0
Сибирь
0
минуты: 74' - 90'
12.05.2014
12 мая 2014
пн
18:00
Сочи
2 : 3
Торпедо
12.05.2014
12 мая 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Торпедо
3
минуты: 1' - 90'
5.05.2014
5 мая 2014
пн
18:00
Торпедо
4 : 2
Мордовия
5.05.2014
5 мая 2014
пн
18:00
был в запасе
Торпедо
4
Мордовия
2
был в запасе
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
19:00
Арсенал
1 : 0
Торпедо
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
19:00
был в запасе
Арсенал
1
Торпедо
0
был в запасе
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
19:00
Торпедо
1 : 2
Спартак-Нальчик
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
19:00
был в запасе
Торпедо
1
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
14:00
Торпедо
1 : 0
Ротор
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
14:00
был в запасе
Торпедо
1
Ротор
0
был в запасе
9.04.2014
9 апр. 2014
ср
19:00
Торпедо
2 : 0
Луч
9.04.2014
9 апр. 2014
ср
19:00
минуты: 85' - 90'
Торпедо
2
Луч
0
минуты: 85' - 90'
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
19:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
19:00
был в запасе
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:30
Ангушт
0 : 2
Торпедо
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:30
был в запасе
Ангушт
0
Торпедо
2
был в запасе
10.03.2014
10 марта 2014
пн
14:00
Торпедо
2 : 1
Нефтехимик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
14:00
был в запасе
Торпедо
2
Нефтехимик
1
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Торпедо
0 : 0
Уфа
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 65'
Торпедо
0
Уфа
0
минуты: 1' - 65'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
Химик
0 : 3
Торпедо
89'
89'
89'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
89'
минуты: 30' - 90'
Химик
0
Торпедо
3
минуты: 30' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
был в запасе
Торпедо
1
Шинник
0
был в запасе
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
Оренбург
0 : 2
Торпедо
86'
86'
86'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 46' - 90'
Оренбург
0
Торпедо
2
минуты: 46' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
13:00
Торпедо
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 65'
Торпедо
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 65'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
13:00
Енисей
1 : 0
Торпедо
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
13:00
минуты: 1' - 65'
Енисей
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 65'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 67'
Торпедо
2
Сочи
0
минуты: 1' - 67'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 78'
Мордовия
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 78'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
16:00
Торпедо
2 : 0
Арсенал
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 69'
Торпедо
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 69'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Торпедо
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:00
минуты: 84' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Торпедо
0
минуты: 84' - 90'
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