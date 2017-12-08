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Владимир Габулов
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
Арсенал
0 : 1
Спартак
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
90'
90'
90'
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
16:30
Ростов
2 : 2
Арсенал
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
15:00
Арсенал
0 : 1
Амкар
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
21.08.2017
21 авг. 2017
пн
20:00
Ахмат
1 : 2
Арсенал
21.08.2017
21 авг. 2017
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
19:30
Арсенал
2 : 2
Урал
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Урал
2
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:30
Спартак
2 : 0
Арсенал
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
6.08.2017
6 авг. 2017
вс
15:00
Арсенал
1 : 2
Тосно
6.08.2017
6 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Тосно
2
минуты: 1' - 90'
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
24.07.2017
24 июля 2017
пн
19:30
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
24.07.2017
24 июля 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
Локомотив
1 : 0
Арсенал
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'