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мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
73
55
Бурчану
Александру Бурчану
79
87
Максимов
Илья Максимов
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
64
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
Запасные
Главный тренер
Миодраг Божович
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
6
Конде
Секу Конде
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
20
Комолов
Павел Комолов
90
16
Баланович
Сергей Баланович
67
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
21'
89
9
Бодул
Дарко Бодул
72
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
События
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
89'
Замена
79'
Желтая карточка
75'
73'
72'
Замена
67'
Замена
Замена
64'
Желтая карточка
50'
Конец первого тайма (0:1)
21'
ГОЛ! 0:1
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