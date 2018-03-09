Амкар-Пермь

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мин
15
Хомич
Дмитрий Хомич
90
80
Оланаре
Аарон Оланаре
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
26
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
61
2
Милькович
Александар Милькович
90
17
Гащенков
Михаил Гащенков
90
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
74
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
80
Запасные
Главный тренер
Вадим Евсеев
мин
24
Дзюба
Артем Дзюба
11'
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
8
Григалава
Гиа Григалава
5
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
83'
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
78
10
Кангва
Эванс Кангва
87
Запасные
Главный тренер
Миодраг Божович
События
Матч окончен 0:2
87'
Замена
83'
ГОЛ! 0:2
81'
ПРОМАХ!
Замена
80'
Вторая желтая
80'
78'
Замена
Красная карточка
77'
Замена
74'
68'
Желтая карточка
Желтая карточка
68'
Замена
61'
58'
Желтая карточка
Конец первого тайма (0:1)
11'
ГОЛ! 0:1
11'
ПРОМАХ!
5'
Замена
Начало матча