Матч завершен
Арсенал
Тула
Ткачев 18
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
24 июля 2017, 19:30 МСК
24.07.2017, 19:30 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
77
Александров
Михаил Александров
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
83
8
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
18'
18'
79
63
Шевченко
Игорь Шевченко
90
19
Расич
Федерико Расич
46
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
87
Максимов
Илья Максимов
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
17
Аджоев
Гурам Аджоев
49
Мингазов
Артем Мингазов
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
19
Пуцко
Александр Пуцко
90
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
67
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
26
Черевко
Александр Черевко
90
87
Казанков
Максим Казанков
55
9
Корян
Руслан Корян
90
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
61
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
4
Тишкин
Максим Тишкин
30
Друзин
Алексей Друзин
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
77
Савичев
Константин Савичев
22
Кобялко
Антон Кобялко