Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Федотов 33
1:2
Матч завершен
Арсенал
Тула
Кангва 5
Джорджевич 86
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
5 нояб. 2017, 11:00 МСК
5.11.2017, 11:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Савичев
Константин Савичев
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
78
19
Федотов
Виталий Федотов
33'
33'
82
6
Карасев
Павел Карасев
74
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
87
Казанков
Максим Казанков
90
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
4
Тишкин
Максим Тишкин
8
Габулов
Георгий Габулов
26
Черевко
Александр Черевко
78
Калинский
Николай Калинский
7
Барбаро
Алехандро Барбаро
9
Корян
Руслан Корян
91
Христов
Венцислав Христов
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
77
Александров
Михаил Александров
90
8
Григалава
Гиа Григалава
73
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
68
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
69
10
Кангва
Эванс Кангва
5'
5'
90
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
86'
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич