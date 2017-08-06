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мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
72
77
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
40'
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
67
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
Главный тренер
Миодраг Божович
мин
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
48'
90
91
Казаев
Ян Казаев
80
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
3
Дудиев
Аслан Дудиев
86
10
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
46
15
Роша
Нуну Роша
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 1:2
86'
Замена
80'
Замена
Замена
72'
ПРОМАХ!
69'
Замена
67'
55'
ГОЛ! 1:2
Желтая карточка
55'
48'
ГОЛ! 1:1
46'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
40'
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