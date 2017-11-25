Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
91
Казаев
Ян Казаев
57
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
34
Быстров
Владимир Быстров
46
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
28'
76
11
Ткачев
Сергей Ткачев
76'
86
88
Шевченко
Игорь Шевченко
73
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
90
Запасные
Главный тренер
Миодраг Божович
События
Матч окончен 3:2
Замена
90'
86'
Замена
ГОЛ! 3:2
81'
ГОЛ! 2:2
79'
76'
Замена
76'
ГОЛ! 1:2
73'
Замена
68'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:1
61'
Замена
57'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:1)
28'
ГОЛ! 0:1
Начало матча